Jol ziet Ajax als favoriet: ‘Ik zeg 70 procent tegen 30 dat ze doorkomen’

De laatste keer dat Ajax zich via de voorrondes van de Champions League wist te plaatsen voor de groepsfase was acht jaar geleden tegen Dynamo Kiev, de tegenstander van woensdagavond in de play-offs op weg naar het miljardenbal. Martin Jol stond destijds aan het roer als trainer en loodste de Amsterdammers naar de groepsfase. Na een 1-1 gelijkspel in Kiev werd op eigen veld de topclub uit Oekraïne met 2-1 verslagen en was kwalificatie voor het hoofdtoernooi een feit.

“Vergis je niet. Dat was de gouden pot, hè. Ajax had zich via deze weg al heel wat jaartjes niet gekwalificeerd. Maar de voorbereiding was natuurlijk dramatisch”, vertelt Jol acht jaar later tegenover het Algemeen Dagblad. “Met het WK in Zuid-Afrika net achter de rug. Oranje had nota bene de finale gespeeld. De een had zijn tanden verloren (Demy de Zeeuw, red.), de ander was nog met vakantie. Maar toen ze terugkwamen stelde ik ze gewoon op, ook Suárez. Hij maakte twee goals tegen PAOK Saloniki, uit en thuis.”

Ajax werd uiteindelijk gekoppeld aan Dynamo Kiev. “En meteen hoorde je het al: Kiev, zij bereiken altijd de Champions League. 'Heb ik weer', dacht ik toen. Een team met grote namen. Yarmolenko, Eremenko en natuurlijk Shevchenko. Die kende ik nog van Chelsea, toen ik trainer was van the Spurs. Een fenomeen, hoor. Die liep in zijn laatste jaren daar ineens gek te doen.”

Jol weet zich de bewuste avond nog goed te herinneren. “In de ArenA hing een gigantische sfeer. Al die vlaggetjes”, denkt hij terug. “Je moest er niet aan denken dat het toen niet zou lukken, maar het lukte wel. Kiev maakte vlak voor tijd de aansluitingstreffer, waardoor het nog even heel spannend werd. Maar wát een ontlading. Natuurlijk, het was geen prijs, maar het was feest op de tribune.”

De ex-trainer van Ajax geeft de ploeg van Erik ten Hag een goede kans. “Ik weet niet of Kiev net zo sterk is als destijds, maar het is wel een club die zich normaal gesproken kwalificeert voor de Champions League. Toch geef ik Ajax nu meer kans. De club heeft goede aankopen gedaan. Ik zeg 70 procent tegen 30 dat ze doorkomen.”