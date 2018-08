Pogba aangepakt vanwege commentaar: ‘Dit valt niet te verdedigen’

Manchester United verloor zondag met 3-2 van Brighton & Hove Albion, een nederlaag die hard aankwam bij the Red Devils. Na afloop van de wedstrijd zei Paul Pogba dat de mentaliteit van de Engelse grootmacht wellicht niet in orde was. Paul Scholes, oud-middenvelder van de Engelse topclub, kan haast niet geloven dat de Fransman dergelijke woorden in de mond durfde te nemen.

“Ik ben teleurgesteld, over mijn eigen spel en dat van de ploeg. We verdienden het vandaag niet om te winnen", vertelde Pogba voor de camera van de BBC. "Ik doe altijd mijn best, maar ik weet dat ik vandaag veel ballen hebben verspeeld. Dat mag niet gebeuren. Maar ik bleef het proberen, zo is mijn persoonlijkheid. Ik probeerde het team zo goed mogelijk te helpen, maar het mocht niet baten."

“Ze hebben de wedstrijd goed voorbereid. Wellicht was de mentaliteit niet juist om Brighton op de knieën te krijgen. Het moet een les zijn”, aldus Pogba. Scholes vindt de woorden van de middenvelder opmerkelijk. “Ik hoop dat er iets verkeerd is gegaan bij de interpretatie hiervan. Dit valt niet te verdedigen”, wordt de clubicoon geciteerd door de Daily Mirror.

“Dat zeg je tegen jezelf, of niet? Je zegt altijd tegen jezelf: 'Mentaliteit goed? Weet zeker dat het goed zit!' Je hebt geen andere mensen nodig om je dat te vertellen. Je hebt geen manager nodig om jou of jouw teamgenoten dat te vertellen”, aldus Scholes. De eerstvolgende wedstrijd van United is volgende week maandag, wanneer Tottenham Hotspur op bezoek komt.