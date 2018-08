Huurling beslist wedstrijd voor Galatasaray met magistrale lob

Galatasaray heeft in de tweede speelronde van de Süper Lig geen fout gemaakt. Het team van trainer Fatih Terim had zondagavond aan een doelpunt van Henry Onyekuru voldoende om Göztepe over de knie te leggen: 1-0. Ryan Donk stond in de basis en mocht 72 minuten blijven staan.

Galatasaray speelde de bal in het eerste kwartier rustig rond en kreeg na negentien minuten een eerste kans. Yuto Nagatomo schoot, maar doelman Göktug Bakirbas liet zich niet verrassen. De Japanner bleef gevaarlijk, want na ruim een half uur spelen mikte Eren Derdiyok na een lage voorzet van Nagatomo over en na 36 minuten kwam de Zwitser net niet aan koppen toe. Opnieuw na voorbereidend werk van de 31-jarige linksback. Een paar minuten voor rust was het dan toch raak voor Cim Bom.

Onyekuru werd weggestuurd door middenvelder Fernando en liftte de bal op achteloze wijze over de uitkomende Göktug heen: 1-0. De Nigeriaanse huurling van Everton maakte zo zijn eerste officiële doelpunt voor de club uit Istanbul. In de tweede helft kwam het gevaar wederom van de thuisploeg: Maicon schoot uit een vrije trap rakelings naast en na een klein uur voetballen stuitte Bafetimbi Gomis tot twee keer toe op de keeper.

Aan de andere kant werd door Göztepe de paal geraakt. Door de minimale marge bleef het spannend in het Türk Telekom Stadion, maar er zou niet meer worden gescoord. Galatasaray, waarbij aankoop Emre Akbaba zijn debuut maakte, kan zich nu richten op de thuiswedstrijd tegen Alanyaspor. Dat duel wordt op 27 augustus afgewerkt.