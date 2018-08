‘Hij speelt echt met een zak steen op zijn rug in De Kuip’

Feyenoord boekte zondag een 3-0 overwinning op Excelsior en het eerste doelpunt werd gemaakt door Robin van Persie, na voorbereidend werk van Sam Larsson. Analyticus Arnold Bruggink zag Larsson de laatste weken ploeteren en vindt het daarom fijn dat hij weer een succesje kan vieren.

De assist van Larsson is volgens de oud-profvoetballer ‘belangrijk’: “Want die speelt echt met een zak steen op zijn rug in De Kuip. Die moet op zoek naar heel veel vertrouwen en misschien zal hij dat meer krijgen nu Jean-Paul Boëtius wegvalt.”

De 25-jarige Larsson, die overkwam van sc Heerenveen, kwam in zijn eerste seizoen bij Feyenoord tot 29 wedstrijden. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en vijf assists. Het contract van de drievoudig international van Zweden loopt nog drie seizoenen door.

Bruggink vond Jordy Clasie eveneens goed spelen, maar denkt dat hij nog op zoek is naar ritme. De actie waarmee Clasie Larsson vrijspeelde, was voor Bruggink ‘een van de hoogtepunten’ van het duel: “Het bijna achteloos met je verkeerde been deze bal openen. Dan heb je toch wel redelijk wat vertrouwen.”