Agüero leidt Man City naar monsterscore tegen Kongolo en consorten

Manchester City heeft zondagmiddag in eigen huis eenvoudig weten te winnen van Huddersfield Town. De ploeg van manager Josep Guardiola domineerde vanaf de eerste minuut en al in de eerste helft stond er een 3-1 voorsprong op het scorebord. In het tweede bedrijf liep de topclub uit Manchester uit naar 6-1, mede dankzij een uitstekend spelende Sergio Agüero. Door de riante zege pakt City de koppositie in de Premier League, terwijl Huddersfield onderin de ranglijst blijft steken.

Guardiola koos door de afwezigheid van Kevin De Bruyne, die wegens blessureleed enkele maanden aan de kant staat, voor een middenveld bestaande uit Ilkay Gündogan, Fernandinho en David Silva. The Citizens lieten snel blijken dat Huddersfield zich moest gaan focussen op verdedigen, maar grote kansen voor de thuisploeg bleef in eerste instantie uit. Een lange bal van doelman Ederson brak na achttien minuten de ban. De Braziliaan trapte namelijk richting Agüero, die op koelbloedige wijze scoorde.

De Argentijn controleerde de bal, waarbij doelman Ben Hamer onnodig uit zijn doel kwam. Agüero profiteerde van de situatie en lepelde het leer over de keeper in het doel: 1-0. Daarna liep City razendsnel uit naar een 3-0 voorsprong. Gabriel Jesus kon profiteren van weifelend optreden van de defensie van Huddersfield en knalde de 2-0 tegen de touwen, waarna Agüero enkel minuten later weer op het scoreformulier terechtkwam. De spits was alert bij een blunder van Hamer en tikte simpel binnen.

Vlak voor het rustsignaal deed de uitploeg, met Terence Kongolo in de basis, nog wat terug via Jon Gorenc-Stankovic. Bij een uitgooi werd de bal doorgekopt door Steve Mounie en de Sloveen was er snel bij om de bal te drukken: 3-1. Na de rust maakte Silva echter duidelijk dat Huddersfield geen hoop meer hoefde te koesteren. De Spanjaard, die zijn 250ste wedstrijd in de Premier League afwerkte, krulde een vrije trap prachtig in de bovenhoek, waarbij Hamer kansloos was: 4-1.

City bleef op zoek naar meer doelpunten en Agüero was dicht bij de 5-1, maar de Argentijn mikte van afstand op de paal. De hattrick voor Aguëro kwam er uiteindelijk toch. Benjamin Mendy had een messcherpe voorzet in huis en de aanvaller verlengde uitstekend: 5-1. Vijf minuten voor tijd was het Kongolo die de laatste treffer van de middag voor zijn rekening nam door op onfortuinlijke wijze de bal in eigen doel te verwerken.