FC Twente wint kraker tegen Sparta; kampioen Jong Ajax onderuit

FC Twente is vrijdag goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie door de kraker tegen Sparta Rotterdam te winnen. Beide degradanten wilden graag beginnen met een overwinning om de terugweg naar de Eredivisie in gang te zetten, maar het was de thuisploeg die uiteindelijk zegevierde: 2-1. Roda JC Kerkrade wist vrijdag op zijn beurt kampioen Jong Ajax te verslaan, terwijl Jong PSV de eerste drie punten eveneens in de tas heeft. Go Ahead Eagles is door een riante zege op Jong FC Utrecht koploper: 5-0.

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-1

De twee degradanten maakten er in eerste instantie een spektakelstuk van. Na tien minuten opende Ulrich Bapoh namens de thuisploeg de score door de bal binnen te krullen. Enkele minuten later was het alweer raak aan de andere kant van het veld via Lars Veldwijk, die zijn eerste officiële treffer in dienst van Sparta maakte. Vlak voor de thee waren De Tukkers wederom trefzeker, ditmaal vanaf elf meter. Tom Boere mocht de strafschop nemen en faalde niet: 2-1. Na de onderbreking viel er minder te beleven in de Grolsch Veste en waren er geen doelpunten te noteren.

Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 2-1

De clash tussen de degradant en de kampioen van vorig seizoen leek op voorhand een interessant duel te worden, maar qua doelpunten bleef het in eerste instantie relatief rustig in Limburg. Halverwege de eerste helft kwam de enige goal van de voet van Mario Engels. Twintig minuten voor tijd kwam de ploeg van Michael Reiziger langszij via Jurgen Ekkelenkamp, maar vlak daarna scoorde Roda weer dankzij Engels, die zijn tweede van de avond maakte. Met het inbrengen van Ché Nunnely en Danilo Pereira probeerde Reiziger nog wat te forceren, maar Roda hield stand.

Mario Engels was met twee goals tegen Jong Ajax de gevierde man bij Roda JC Kerkrade.

NEC - SC Cambuur 2-2

Vlak voor de rust wist de thuisploeg de score te openen via Anass Achahbar. Een knap schot van Tom Overtoom werd nog gepareerd door doelman Xavier Mous, maar de afvallende bal was een prooi voor de ex-aanvaller van Feyenoord: 1-0. In de tweede helft deelde Sven Braken de volgende gevoelige tik uit aan de ploeg uit Leeuwarden door Mous te verschalken. Vlak voor tijd maakte Cambuur nog de aansluitingstreffer via Kevin van Kippersluis en de comeback werd gecomplementeerd door Emmanuel Mbende.

Jong PSV - FC Eindhoven 2-1

In de stadsderby was het de uitploeg die vroeg in de wedstrijd de leiding pakte. Siebe Van der Heyden kopte een vrije bal van aanvoerder Branco Van den Boomen buiten bereik van doelman Yannick van Osch. Op slag van rust was het Zakaria Aboukhlal die Jong PSV op gelijke hoogte bracht. De jongeling, die zijn debuut maakte in het profvoetbal, schoot van afstand raak: 1-1. Na de onderbreking maakte Jordan Teze er 2-1 van, na een mooie pass van Dirk Abels.

FC Dordrecht - Helmond Sport 0-0

In de eerste helft waren er enkele mogelijkheden te noteren, maar gescoord werd er niet in de eerste 45 minuten. Ook na de onderbreking waren er kansen voor beide teams. Zo kon Dordrecht-aanvaller Marko Maletic net geen doel treffen. Vlak daarna werd de paal geraakt door de thuisploeg, waarna de rebound vlak naast het doel verdween. Na negentig minuten was er nog steeds niet gescoord en moest men tevreden zijn met een puntendeling.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 5-0

Het team van John Stegeman legde in de eerste helft de basis voor de overwinning. Na dik twintig minuten was het raak: na een panna en een voorzet van Jaroslav Navratil liet Thomas Verheijdt de bal lopen, waarna Richard van der Venne scoorde. Het tweede doelpunt van Go Ahead, tien minuten voor rust, kwam wederom tot stand na goed combinatiespel. Gino Bosz schoot de bal uiteindelijk van afstand met een geplaatst schot in de verre hoek: 2-0. Bijna achtduizend toeschouwers in De Adelaarshorst zagen hoe Verheydt twintig minuten voor tijd de 3-0 maakte: de aanvaller kopte binnen na een voorzet van Bruno Andrade. Invaller Maarten Pouwels en debutant Paco van Moorsel zorgden in de slotminuten voor een nog ruimere zege.

Go Ahead Eagles liet op De Adelaarshorst geen spaan heel van Jong FC Utrecht.

MVV Maastricht - TOP Oss 0-2

De thuisploeg begon sterk aan de eerste helft, maar bijna vijfduizend toeschouwers zagen hoe het team van Ron Elsen langzaam steeds minder grip op de wedstrijd kreeg. TOP Oss kreeg daardoor enkele aardige mogelijkheden, maar zonder resultaat. Tien minuten na de onderbreking namen de bezoekers alsnog de leiding, tegen de verhouding in. Maxime Gunst liet zich te makkelijk aftroeven in de tegenaanval en Huseyin Dogan schoot de bal heerlijk binnen. Dogan scoorde in de 91e minuut opnieuw: hij was bij de tweede paal de defensie van MVV te snel af.

FC Volendam - FC Den Bosch 1-2

Het team van Misha Salden was in de eerste helft de betere ploeg en nam na 21 minuten spelen de leiding: een vrije trap van Joey Veerman was te machtig voor Wouter van der Steen. Niet veel later had Stefan Velkov pech dat zijn kopbal door Veerman van de lijn werd gehaald. Drie minuten na rust viel alsnog de 1-1: Stefano Beltrame gaf een vrije trap voor, Oussama Bouyaghlafen liep in en kopte raak. Elf minuten voor tijd viel de doorslaggevende treffer: na een misverstand tussen Marco Tol en keeper Jordi van Stappershoef profiteerde de alerte Rauno Sappinen optimaal.

RKC Waalwijk - Telstar 1-0

Het bezoek uit Velsen-Zuid was aanvankelijk de betere ploeg, maar na de openingstreffer in de 25e minuut kwam RKC niet meer in de problemen. Doelman Etienne Vaessen zette een aanval in na een uitstekende redding, waarna Emil Hansson de bal via een Telstar-been tegen de touwen schoot: 1-0. In de tweede helft hing de tweede treffer van RKC in de lucht, maar de Waalwijkers hadden het vizier niet op scherp staan. Door de aanvalsdrang van Telstar bleven de kansen komen voor RKC, maar de sterk spelende doelman Sven van der Maaten bleek telkens een sta-in-de-weg.