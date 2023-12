Voormalig Feyenoord-toptalent Achahbar (29) aan de slag bij opvallende club

Anass Achahbar is niet langer actief als profvoetballer. De 29-jarige aanvaller uit Den Haag gaat spelen voor RKVV Westlandia, dat uitkomt in de Vierde Divisie. Achahbar, die ooit te boek stond als een van de grootste talenten van Feyenoord, krijgt bij Westlandia tevens de kans zich te ontwikkelen als trainer.

Achahbar, die als aanvallende middenvelder en spits uit de voeten kan, heeft tot de zomer van 2024 getekend bij Westlandia. “Westlandia en Anass Achahbar hebben de intentie om na dit seizoen nog meerdere seizoenen met elkaar verder te gaan. Achahbar wil graag zijn ervaringen overbrengen op onze jeugdspelers”, schrijft de club op de website.

Verder blijkt Achahbar de ambitie te hebben om trainer te worden. “Wij zijn nog in gesprek om dat een passend gevolg te geven. Wellicht in de vorm van individuele trainingen of het helpen opzetten van een voetbalschool binnen Westlandia.” De technische linkspoot speelde in zijn jeugd voor FC Kranenburg en VCS, waarna hij werd opgepikt door Feyenoord, waar hij doorbrak als profvoetballer.

De meest memorabele wedstrijd in de carrière van Achahbar was het thuisduel van Feyenoord met PSV in 2015 (2-1). Twee schitterende treffers van Achahbar zorgden ervoor dat de Eindhovenaren, met Memphis Depay als doelpuntenmaker, zonder punten huiswaarts keerden. Bij Feyenoord wist Achahbar in 2016 de TOTO KNVB Beker aan zijn palmares toe te voegen.

In Rotterdam-Zuid speelde Achahbar uiteindelijk veertig officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor acht doelpunten. Tussentijds verhuurden de Rotterdammers de jeugdinternational nog aan Arminia Bielefeld, waarna hij werd verkocht aan PEC Zwolle.

Bij PEC slaagde Achahbar er niet in te imponeren, waarna hij zijn carrière bij NEC Nijmegen weer leek op te pakken. In 50 wedstrijden was de spits goed voor 25 doelpunten en 8 assists. Toch daalde hij vervolgens af naar FC Dordrecht, om even later in het buitenland aan de slag te gaan.

Achahbar speelde de afgelopen jaren voor het Roemeense Sepsi OSK, met wie hij tweemaal de beker won. De laatste club waar hij onder contract stond was Eolikos, spelend in de Super League 2, het tweede niveau van Griekenland. Hoewel Achahbar volgens Transfermarkt nog altijd 175.000 euro waard is, lijkt hij met zijn transfer naar Westlandia definitief te stoppen met profvoetbal.

