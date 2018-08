Clasie treurt: ‘De passie, strijd en beleving waren aanwezig’

Jordy Clasie keerde onlangs terug in De Kuip en zal zich meer hebben voorgesteld van het Europese avontuur van Feyenoord. De Rotterdammers zijn immers na een tweeluik met AS Trencín al klaar in de Europa League. Clasie had in het begin van de wedstrijd ‘vertrouwen’ in een goed resultaat, vertelde hij aan Omnisport. De video is hieronder te bekijken.