‘Man United heeft twee favorieten: werk van Van der Sar opgemerkt’

Edwin van der Sar is volgens The Independent een van de kandidaten om technisch directeur te worden bij Manchester United, een nieuwe functie die naar verluidt in het leven wordt geroepen om de spanningen tussen manager José Mourinho en de clubleiding weg te nemen. Sky Sports meldt echter dat de algemeen directeur van Ajax zeker niet de voornaamste kandidaat is.

Dan Ashworth, momenteel actief bij de Engelse voetbalbond, en Paul Mitchell, werkzaam bij RB Leipzig, zijn in beeld bij the Red Devils om de nieuwe functie op Old Trafford op zich te nemen. Ashworth imponeerde door verschillende jeugdelftallen van Engeland naar succes te leiden en werd eerder gelinkt met functies bij Brighton & Hove Albion en Chelsea.

Mitchell wist bij Tottenham Hotspur en Southampton indruk te maken met het binnenhalen van onder anderen Dele Alli, Toby Alderweireld, Sadio Mané en Dejan Lovren. Het werk dat Van der Sar bij Ajax verricht, is ook opgemerkt, aldus Sky Sports, terwijl Monchi van AS Roma en Fabio Paratici van Juventus ook nog op de radar van de Engelse grootmacht zouden staan.

Mourinho gaf de clubleiding eerder een lijst met spelers die zijn team sterker zouden maken, maar United deed op de slotdag van de transfermarkt geen zaken. De Portugees kreeg vervolgens de vraag of hij daar moeite mee had. “Dat is voetbalmanagement. Voetbal verandert. Ik denk dat managers meer hoofdtrainers genoemd moeten worden. We zijn meer hoofdtrainer dan manager. Het voetbal gaat die kant op.”