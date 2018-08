‘Het is jammer, maar Manchester City is niet afhankelijk van één speler’

Kevin De Bruyne raakte woensdag op de training geblesseerd aan zijn knie en het is nog niet duidelijk hoe lang de Belg precies aan de kant zal staan. Manchester City heeft via de officiële kanalen gecommuniceerd dat de middenvelder nader zal worden onderzocht in Manchester en Barcelona, waarna er meer bekend zal zijn over de ernst van de kwetsuur.

De Bruyne lijkt er in ieder geval enige tijd uit te liggen en dat is een flinke tegenvaller voor de ploeg van trainer Josep Guardiola. Kyle Walker denkt echter dat the Citizens ook zonder hun spelmaker wedstrijden moeten kunnen winnen: “Kevin is een geweldig speler en het is jammer dat dit is gebeurd op de training, maar we hebben nog meer dan genoeg opties”, tekent Eurosport op uit de mond van de verdediger.

“We zijn niet afhankelijk van slechts één speler. Het is een teamsport en wie er ook in komt zal het goed doen. Het is natuurlijk een groot verlies, maar we hebben meer dan genoeg alternatieven.” Eén van de spelers die op de positie van De Bruyne terecht zou kunnen komen is Ilkay Gündogan. De Duits international geeft echter aan dat hij liever met zijn ploeggenoot samen had gespeeld.

“Hij heeft een ongelooflijk seizoen gespeeld. Hij had zoveel impact op ons spel, misschien was hij vorig seizoen wel onze beste speler. Hij is enorm belangrijk. We hopen allemaal dat het niet te serieus is, zodat hij zo snel mogelijk weer terug kan keren op het trainingsveld”, legt hij uit. De verwachting in Engeland is dat De Bruyne minstens twee maanden uitgeschakeld zal zijn, waardoor hij de start van de Champions League zou missen en ook ontbreekt als Manchester City op 7 oktober afreist naar Anfield voor de kraker tegen Liverpool.