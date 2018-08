‘In China overbodige Gudelj kan terecht bij Portugese grootmacht’

Nemanja Gudelj is binnenkort mogelijk weer te bewonderen op de Europese velden. De 26-jarige middenvelder is in China overbodig geworden bij Guangzhou Evergrande en kan zijn loopbaan mogelijk nieuw leven inblazen in de Portugese competitie.

Het Portugese A Bola weet dinsdagavond namelijk te melden dat Sporting Portugal momenteel een poging onderneemt Gudelj op huurbasis over te nemen van Guangzhou Evergrande. De club van onder anderen Bas Dost is na een heuse leegloop deze zomer nog op zoek naar versterkingen voor het middenveld en ziet in de voormalig Ajacied een interessante aanwinst.

Gudelj lijkt bij Guangzhou Evergrande namelijk geen toekomst te hebben. De Serviër staat pas sinds januari van dit jaar op de loonlijst bij de Chinese topclub, maar is na de komst van Paulinho overbodig geworden. Hij speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 20 mei en maakt inmiddels ook geen onderdeel meer uit van de selectie van trainer Fabio Cannavaro.

Sinds zijn komst afgelopen winter van Tianjin TEDA speelde Gudelj achttien wedstrijden voor Guangzhou Evergrande, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. Hij maakte in januari 2017 voor 5,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Tianjin TEDA en was eerder in de Eredivisie actief voor AZ en NAC Breda.