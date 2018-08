Ex-teamgenoot onthult domste acties Balotelli: ‘Hij wilde zijn kop eraf rukken'

James Milner speelde jarenlang samen met Mario Balotelli bij Manchester City en de 32-jarige middenvelder van Liverpool zegt in gesprek met FourFourTwo dat hij bij tijd en wijle versteld stond van de strapatsen van de Italiaanse spits. Milner is tot de conclusie gekomen dat Balotelli ‘een interessant karakter’ heeft.

“Op Carrington was er een kamer voor ontspanning, waar onder meer een dartboard aanwezig was. Er was ook een raam waarbij je op de gym kon neerkijken. Terwijl mensen voorbij liepen bij de gym, gooide Balottelli darts naar ze! Dat is zeker een van de domste dingen die hij heeft gedaan”, aldus de routinier, die ook nog een incident tussen Balotelli en Micah Richards memoreert.

Richards zei dat Balotelli niet genoeg werk verrichtte tijdens de wedstrijden, iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij de Italiaan. “Het domste wat hij ooit heeft gedaan, is waarschijnlijk Micah Richards kwaad maken op de training. Hij (Richards, red.) wilde zijn kop eraf rukken! Micah is best wel een sterke gast, en als hij zichzelf verliest, berg je dan maar.”

“Hij rende richting Mario en ik dook ervoor in een poging Micah te stoppen. Ik probeerde hem zo lang mogelijk vast te houden, zodat andere jongens er ook tussen konden komen”, aldus Milner. Het duo maakte later publiekelijk excuses voor het incident. Balotelli speelde later nog voor Liverpool, AC Milan en OGC Nice. De spits sluit zich binnenkort mogelijk aan bij Olympique Marseille.