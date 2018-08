PSV bedingt extra winstoptie bij miljoenentransfer Gudmundsson

PSV heeft bij de naderende transfer van Albert Gudmundsson naar AZ een doorverkooppercentage bedongen, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. Dit betekent dat de Eindhovense club bij eventuele winst van AZ bij een toekomstige transfer meedeelt. Hoe hoog het percentage is, is overigens niet bekendgemaakt.

PSV, dat een transfersom van ongeveer twee miljoen euro zal toucheren, heeft daarnaast ook altijd recht op een solidariteitsbijdrage van anderhalf procent als Gudmundsson in de toekomst ergens anders gaat spelen. De 21-jarige aanvaller annex IJslands international stond drie jaar onder contract in Eindhoven en dat leidt tot dit percentage.

PSV wilde meewerken aan een vertrek van Gudmundsson, omdat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wilde verlengen. Door de naderende transfer ontvangt de Eindhovense club toch een bedrag voor de speler die in 2015 werd overgenomen van sc Heerenveen. In totaal speelde Gudmundsson negen Eredivisie-duels voor PSV.

Gudmundsson was afgelopen seizoen goed voor negen treffers en acht assists in vijftien duels voor Jong PSV. Hij werd echter nauwelijks gebruikt door de inmiddels vertrokken trainer Phillip Cocu. Onder Mark van Bommel zijn de kansen op speeltijd in het hoogste keurkorps evenmin groot, daar hij op dit moment Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Donyell Malen en Gastón Pereiro voor zich moet dulden.