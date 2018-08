‘Hij kan uitgroeien tot één van de beste spelers van PSV en de Eredivisie’

Met acht succesvolle dribbels en een doelpunt had Steven Bergwijn zaterdagavond een groot aandeel in de 4-0 overwinning van PSV op FC Utrecht. De aanvaller maakte vooral na rust indruk tegen de Domstedelingen en dat in een week waarin hij zijn contract verlengde. “Bergwijn kan uitgroeien tot één van de beste spelers van PSV”, verzekert Ernie Brandts, oud-trainer van onder meer NAC Breda en nu rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement van De Telegraaf.

Bergwijn kreeg een 7,5 van Brandts. “Ik vond hem de eerste helft nog niet zo opvallend spelen, maar na rust was hij heel goed. Hij durft zijn acties te maken, is beweeglijk en fantastisch doelgericht”, lichtte Brands zijn beoordeling toe. “Eigenlijk zat zijn optreden tegen een 8 aan. Maar het is pas de eerste wedstrijd van het seizoen en zo blijft er ruimte voor verbetering.”

Bergwijn was vaak onnavolgbaar voor zijn tegenstanders. Zo zette hij in de 79e minuut een solo in waarbij hij vier spelers van FC Utrecht te snel af was. “Het is een specialiteit van hem om met de bal aan de voet op hoge snelheid vanaf het middenveld op te stomen richting het vijandelijk doel. Bovendien blijft hij in de één-tegen-één-situatie meestal heel rustig. Nu koos hij ervoor om de bal breed te leggen op Luuk de Jong, wat net niet goed ging. Eigenlijk zonde, maar het geeft ook aan dat hij niet zelfzuchtig is.”

Bergwijn heeft inmiddels meer dan tachtig wedstrijden achter zijn naam staan bij PSV. “Hij heeft al heel wat laten zien en ik denk dat het verstandig is dat Steven heeft bijgetekend. In een vertrouwde omgeving kan hij uitgroeien tot één van de beste spelers van PSV en de Eredivisie. Hij zat al bij Oranje en als hij zich zo blijft ontwikkelen kan hij ook voor die ploeg belangrijk worden.”