De Jong looft ‘aparte wortel’: ‘Die komt later nooit meer op een voetbalveld’

De Graafschap won zondagmiddag met 2-0 van Feyenoord. De score op De Vijverberg werd geopend door Fabian Serrarens, die de rebound van een door Justin Bijlow gekeerd schot van Leeroy Owusu tegen de touwen werkte. Henk de Jong, trainer van De Graafschap, laat zich na afloop lovend uit over Serrarens.

“Ik noem hem altijd een aparte wortel. Hij is een artiest, die komt later nooit meer op een voetbalveld. Die gaat in de gezondheidszorg werken, met gehandicapte mensen, als ik het zo zie. Hij is zo'n fantastische voetballer voor een trainer”, zegt De Jong in gesprek met FOX Sports. “Ik kan hem ook echt op z'n flikker zitten, dan is hij heel eerlijk, maar andere momenten kun je hem lekker vastpakken.”

“Het is echt een leuke gast. Maandagochtend moet ik hem altijd even kietelen, dan lacht hij weer en dan gaat hij weer. Hij moet dan even opstarten”, stelt de oefenmeester. Serrarens maakte zondagmiddag zijn Eredivisie-debuut en had naar eigen zeggen meer verwacht van de tegenstander. “Ik had veel verhalen gehoord van teamgenoten dat verdedigers van bijvoorbeeld Feyenoord heel sterk en heel groot waren, maar dat vond ik wel meevallen.”

“Het niveau is natuurlijk wel hoger, het is wat meer technisch. In de Jupiler League was het meer rennen en vliegen”, vervolgt Serrarens. Eric Botteghin maakte in de tweede helft een overtreding op hem, waarna hij met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd. “Het hoort er een beetje bij. Deze wedstrijd trappen zij erin, misschien doen wij het de volgende keer. Botteghin deed het niet zo slim. Na de eerste keer dacht ik: dit doet hij niet meer. Ik hoop dat we dit lang kunnen volhouden en dat het niet alleen hier bij blijft.”