‘Bayern, Real en Barça zijn de beste clubs ter wereld en wij horen daar ook bij’

Liverpool begint zondagmiddag aan het nieuwe Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen West Ham United. The Reds worden alom getipt als landskampioen, mede vanwege de inkomende transfers van Alisson Becker, Fabinho, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. Laatstgenoemde aanwinst verwacht dat zijn ploeg komend seizoen minimaal een prijs gaat pakken.

“Voor mij is niets onmogelijk”, zegt de aanvaller, overgekomen van Stoke City, in gesprek met the Guardian. “We kunnen zijn wie we willen zijn. We hebben Manchester City in de competitie en in de Champions League verslagen vorig seizoen, dus ik denk dat we elke club ter wereld kunnen verslaan. Het moet onze ambitie zijn om met de beste clubs mee te kunnen.”

“Ons doel is zoveel mogelijk titels winnen. Ik ben hier naartoe gekomen om titels te pakken en ik vind dat deze club die ambitie ook moet hebben. Liverpool is een van de beste clubs ter wereld en nu moeten we dat ook op het veld tonen. Liverpool had vorig seizoen een goed jaar, maar we wonnen geen titel. Nu moeten we dat wel doen. Ik vind dat we de kwaliteiten daarvoor hebben.”

“We hebben een grote selectie, dus de manager (Jürgen Klopp, red.) kan iedere keer roteren en de kwaliteit op het veld waarborgen. Ik hoop en verwacht dat we beginnen met een winst en we later de fans geven wat ze verdienen: titels. We willen meegaan met de grootste teams, zoals Bayern München, Real Madrid en Barcelona. Zij zijn de beste clubs ter wereld en wij horen daar ook bij.”