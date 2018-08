Sevilla dreigt met maatregelen als Barcelona onreglementair elftal opstelt

Sevilla is wederom niet te spreken over de houding van de Spaanse voetbalbond inzake de finale van de Spaanse Supercopa, zondagavond tegen Barcelona vanaf 22.00 uur in Tanger. De RFEF bracht zaterdag namelijk een communiqué naar buiten waarin men aangaf dat er in de finale geen limiet zal zijn wat betreft het opstellen van niet-EU-spelers.

Sevilla was het al niet eens met de beslissing om de strijd om de Supercopa niet meer in twee wedstrijden te laten afwerken en liet in de nacht van zaterdag op zondag via een officieel statement weten dat men maatregelen overweegt. Barcelona heeft met Arturo Vidal, Malcom en Arthur drie spelers die de status van niet-EU-speler hebben. Dat was ook een van de redenen dat Barcelona graag afscheid wilde nemen van Yerry Mina.

Barcelona slaagde er vrijdag eindelijk in om een Portugees paspoort voor Philippe Coutinho te regelen. De echtgenote van de Braziliaan komt namelijk uit Portugal. Barcelona riskeert zodoende op papier niets in Tanger, maar toch wil Sevilla duidelijk maken dat men niet met zich laat sollen. “Sevillla is verrast door het communiqué van de RFEF waarin men aangeeft dat er geen limiet is wat betreft het inschrijven van niet-EU-spelers, ook al gaf men zelf in het laatste schrijven voor 2018/19 aan dat de limiet op drie lag, ongeacht de competitie.”

“De juridische afdeling van de club onderzoekt de zaak. Als Barcelona meer dan drie niet-EU-spelers opstelt, zullen we niet schuwen om een aanklacht in te dienen wegens het opstellen van een onreglementair elftal.” Ernesto Valverde werd zaterdag al aan de tand gevoeld over het bericht van de RFEF. “Met al het gedoe dat we deze week hebben gehad met niet-EU-spelers, vind ik dat ze best eerder hadden kunnen waarschuwen”, stelde de oefenmeester van Barcelona.