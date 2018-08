Man United komt goed weg na zwakke vertoning voor eigen publiek

Manchester United is met een overwinning begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. Het elftal van manager José Mourinho maakte vrijdagavond op eigen veld bij vlagen een zeer zwakke indruk tegen Leicester City, maar had uiteindelijk aan doelpunten van Paul Pogba en Luke Shaw voldoende om de drie punten veilig te stellen: 2-1. Het betekende voor de 23-jarige Shaw na 134 officiële wedstrijden pas zijn eerste doelpunt in zijn loopbaan.

Mourinho beleefde een teleurstellende transferperiode met het uitblijven van onder meer defensieve versterkingen, maar de Portugees kon bij de openingswedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen al wel binnen drie minuten juichen. Leicester City-verdediger Daniel Amartey kreeg de bal in het eigen strafschopgebied op de hand nadat een punter van Alexis Sánchez was geblokt door Wes Morgan, waarna het leder op de stip werd gelegd door arbiter Andre Marriner. Paul Pogba ontfermde zich over het buitenkansje en liet Kasper Schmeichel vervolgens kansloos met een uitstekende strafschop.

Manchester United kende zo een droomstart, maar het maakte zeker geen grootse indruk. Leicester City combineerde zo nu en dan uitstekend en was na een half uur voetballen via James Maddison zeer dicht bij de gelijkmaker. Zijn poging van een meter of twaalf werd echter fraai gekeerd door David de Gea. De thuisploeg oogde ongeïnspireerd en kwam vlak voor rust nog eens zeer goed weg: miljoenenaankoop Fred trapte overduidelijk na jegens tegenstander Demarai Gray, maar Marriner besloot het incident weg te wuiven.

In de tweede helft kwam de wedstrijd nauwelijks op gang. Beide teams grossierden in onnodige overtredingen, hetgeen het tempo niet ten goede kwam. Juan Mata kreeg na ruim een uur voetballen een goede schietkans, maar de Spanjaard kwam uiteindelijk niet verder dan een rollertje. Leicester City mocht daardoor blijven hopen op een resultaat. The Foxes brachten Rachid Ghezzal en Jamie Vardy in teneinde een gelijkmaker te forceren en waren een kwartier voor tijd ook zeer dicht bij een doelpunt.

Vardy zette Shaw eenvoudig van de bal, waarna de spits een prima voorzet afleverde in het strafschopgebied van Manchester United. Kelechi Iheanacho was daar ontsnapt aan de aandacht van Eric Bailly, maar De Gea redde opnieuw uitstekend. Aan de overzijde hielp invaller Romelu Lukaku een reuzenkans om zeep, waardoor de spanning in het duel aanwezig bleef. Zeven minuten voor tijd maakte Shaw echter toch nog aan alle onzekerheid een eind. De linksback werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Mata, waarna hij zich ontdeed van Ricardo Pereira en uiteindelijk doeltreffend uithaalde. De aansluitingstreffer van Vardy in blessuretijd kwam te laat voor Leicester City.