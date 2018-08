Feyenoord wekt verbazing bij El Mahdioui: ‘Dan had ik je voor gek verklaard’

Feyenoord kreeg donderdagavond een enorme veeg uit de pan van AS Trencín. In Slowakije verloren de Rotterdammers met 4-0, waardoor het een hels karwei wordt om alsnog de volgende voorronde van de Europa League te bereiken. Het zwakke optreden van Feyenoord wekte verbazing bij Aschraf El Mahdioui.

“We winnen met 4-0, als je dat voor de wedstrijd had gezegd, had ik je voor gek verklaard. Ik had gedacht dat we misschien met 1-0 of 2-1 zouden winnen, maar dit niet. Ik kan het amper geloven. Ik was verbaasd, maar het was ook fantastisch hoe wij aan de wedstrijd begonnen. We waren goed aan de bal en super fel in de duels. We gaven ze weinig tijd. Na afloop geloofde ik het bijna niet”, zegt de middenvelder en tevens aanvoerder van Trencín in gesprek met FOX Sports.

El Mahdioui benadrukt dat het tweeluik nog niet gespeeld is. “We zijn nog niet klaar. Feyenoord heeft veel goede spelers en een paar van hen deden vandaag niet mee. We kunnen in De Kuip niet even lekker ontspannen een balletje gaan trappen”, benadrukt El Mahdioui. Voordat Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen Trencín, staat eerst nog de uitwedstrijd tegen De Graafschap op het programma. Trainer Giovanni van Bronckhorst stelt dat knop om moet bij zijn ploeg.

“Het is een grote klap geweest voor ons. Maar nu sluiten we deze wedstrijd af en gaan we ons richten op komende zondag”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met Voetbal International. “We hebben een aantal spelers terug. Alles wat we donderdag qua spel en instelling niet hadden, hebben we zondag nodig om tot een goed resultaat te komen. We willen de competitie goed starten, dat is nu het enige dat telt.”

"Een kleine teleurstelling moet er nog zijn van gisteren, maar zondag is weer belangrijk en de knop moet omgezet worden", voegt Justin Bijlow in gesprek met Feyenoord TV toe. De doelman zegt een moeizame nacht te hebben gehad. "Je speelt de wedstrijd weer in je hoofd af en ik denk dat ik net als velen anderen moeilijk in slaap ben gekomen. (...) We zijn achter de feiten aan blijven lopen en niet meer in ons spel gekomen. Trencín heeft het goed gedaan, maar denk dat het vooral van ons heel matig was."