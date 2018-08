Brands bereikt op het nippertje akkoord met Chelsea

Federico Fernández lijkt onderweg naar Newcastle United. De verdediger van Swansea City is inmiddels naar het noorden van Engeland afgereisd voor een medische keuring. (Sky Sports)

De toekomst van Cuco Martina ligt waarschijnlijk in de Championship. Middlesbrough staat namelijk op het punt om de verdediger op huurbasis over te nemen van Everton. (Diverse Engelse media)