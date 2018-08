Suk maakt tweede transfer van de zomer: ‘Ik kan Jol niet genoeg bedanken’

Hyun-Jun Suk vervolgt zijn loopbaan bij Stade Reims. De Zuid-Koreaanse aanvaller heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend, zo maakt de Franse promovendus bekend via de officiële clubkanalen. Suk komt over van Troyes, dat hem in juni pas had overgenomen van FC Porto.

Troyes huurde Suk vorig seizoen van FC Porto en had een optie tot koop. Die werd voor twee miljoen euro gelicht, maar destijds was al duidelijk dat Suk waarschijnlijk niet bij Troyes zou blijven. De club degradeerde vorig seizoen naar de Ligue 2 en stuurde aan op een directe doorverkoop van de ex-speler van Ajax en FC Groningen. Met de overstap is volgens L'Équipe drie miljoen euro gemoeid, waardoor Troyes netto een miljoen verdient.

Op de website van zijn nieuwe club vertelt de 27-jarige aanvaller nog eens het bijzondere verhaal van hoe zijn loopbaan in Europa van de grond kwam. "Ik droomde ervan om voor een grote Europese club als Ajax te spelen. Nadat ik aanwezig was bij een training, ontmoette in trainer Martin Jol en liet ik zien hoe toegewijd ik was. Ik overtuigde hem ervan om een dag mee te trainen", blikt Suk terug.

"Hij wilde me uiteindelijk voor een langere periode in actie zien en na twee weken mocht ik een contract voor anderhalf jaar tekenen. Mijn carrière begon dankzij Martin Jol en ik kan hem niet genoeg bedanken", aldus de elfvoudig international van Zuid-Korea. Suk speelde uiteindelijk drie wedstrijden in de Eredivisie voor Ajax en kwam in het seizoen 2011/12 tot 27 competitieduels voor FC Groningen. Tussen 2016 en 2018 kwam hij negen keer in actie voor FC Porto.