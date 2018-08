Brands steekt United de loef af en betaalt Barcelona 30,25 miljoen euro

Everton is erin geslaagd om Yerry Mina te strikken. De Premier League-club meldt via de officiële kanalen dat de Colombiaanse verdediger overkomt van Barcelona, waar Mina weinig speeltijd in het vooruitzicht had. Met de deal, waarmee 30,25 miljoen euro is gemoeid, troeft directeur voetbalzaken Marcel Brands verschillende clubs in Europa af. Bovenop het vaste transferbedrag komt een variabele transfersom van 1,5 miljoen euro en een terugkoopclausule voor de Catalanen.

Mina werd in januari voor 11,8 miljoen euro weggeplukt bij Palmeiras, maar in dienst van de Catalaanse grootmacht kwam de 23-jarge stopper tot slechts zes wedstrijden. Na een goed WK suggereerde Mina dat een zomerse overstap tot de mogelijkheden behoorde en al snel stonden geïnteresseerde clubs op de stoep om de Colombiaan over te nemen van Barcelona.

Brands sprak meerdere keren met de zaakwaarnemer van Mina, maar de belangenbehartiger gaf in de media aan dat ook Manchester United en Olympique Lyon aasden op zijn cliënt. Uiteindelijk heeft Mina dus besloten om zich te verbinden aan Everton, dat deze zomer zich al heeft versterkt met aanvaller Richarlison van Watford, verdediger Lucas Digne van Barcelona en de transfervrije spelmaker Bernard.