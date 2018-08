‘De stemming in de Ajax-kleedkamer was heel matig, het voelt als een verlies’

Ajax zat dinsdagavond halverwege het Champions League-voorrondeduel met Standard Luik op rozen. De Amsterdammers stonden in België met 0-2 voor en leken meteen al een reuzenstap te zetten naar de volgende ronde. Na het verstrijken van de negentigste minuut stond er door onder meer een late penalty echter een 2-2 eindstand op het scorebord en dat kwam hard aan bij onder meer Lasse Schöne. Volgens de Deense routinier was de stemming in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd niet al te best.

“Heel matig natuurlijk, zeg maar slecht. Het voelt echt als een verlies, want je geeft een 0-2-voorsprong uit handen, waarmee je een hele grote kans maakt om de volgende voorronde te halen. Die goede kans hebben we natuurlijk nog steeds, maar we hebben het onszelf wel een stuk moeilijker gemaakt”, legt hij uit in gesprek met Ajax Life.

Schöne geeft aan dat zijn ploeg in de tweede helft te veel de lange bal ging zoeken, waardoor het positiespel minder uit de verf kwam. Ajax liet daarnaast enkele kansen onbenut om het duel definitief in het slot te gooien: “Ja, dat is het. We waren er zeker een aantal keer dichtbij. Hadden de 0-3 op de schoen. Als je dan die kansen creëert, dan moet je ze ook maken.”

Aankomende dinsdag staat in eigen huis de return op het programma en Ajax heeft aan een overwinning of een gelijkspel met weinig doelpunten genoeg om de volgende voorronde, waarin Slavia Praag of Dinamo Kiev de tegenstander wordt, te bereiken. Schöne heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken: “Zeker voor eigen publiek. Maar goed, dan moeten we het wel op een andere manier doen dan vandaag in de tweede helft, dat is natuurlijk ook duidelijk.”