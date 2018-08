Ajacied gaat concurrentiestrijd aan: ‘Nooit over een transfer nagedacht’

Lasse Schöne is een van de meest ervaren Ajacieden van het moment. De middenvelder is 32 jaar en speelt sinds de zomer van 2012 voor de Amsterdammers; hij kwam toen transfervrij over van NEC. Schöne vertelt aan De Telegraaf dat hij het nog altijd naar zijn zin heeft in de Johan Cruijff ArenA.

Schöne heeft bij Ajax veel concurrentie, maar daar maalt hij niet om: “Ik heb nooit over een transfer nagedacht, want de concurrentie is niets nieuws voor me. Het is knokken, want Ajax is een topclub en daar hoort een concurrentiestrijd bij”, vertelt de 39-voudig international van Denemarken.

“Die is dit seizoen alleen maar toegenomen. Daar worden we allemaal beter van (…) Ik ben ouder, wijzer, dus sta ik nu wat sneller in de basis.” Schöne speelde tot dusverre 236 wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor 58 doelpunten en 44 assists. Zijn contract loopt nog één seizoen door, met een optie op een tweede jaar.

Schöne vertelde in april aan FOX Sports al dat hij niet de intentie had om te vertrekken bij Ajax: “Ik heb volgend jaar nog. En ik heb een bepaalde leeftijd dat de hele grote clubs met het grote geld niet voor mij in de rij staan. Op mijn leeftijd maak ik me niet zo druk om nu van alles in werking te stellen. Ik wacht rustig af. Ik heb nog een jaar en blijf met alle plezier hier. Ik heb niet de intentie om nu iets geks te doen.”