‘Ik ben blij dat Marc Overmars goed werk heeft geleverd’

Ajax rekende vrij gemakkelijk af met Sturm Graz, maar Standard Luik is een tegenstander van een ander kaliber, stelt Klaas-Jan Huntelaar. De aanvaller geeft in een interview met De Telegraaf aan dat de club uit de Pro League ‘een stuk beter’ is en dat Ajax dinsdagavond dan ook een goed figuur zal moeten slaan.

“We moeten beter staan, meer controle houden en beseffen wanneer we echt een goede kans kunnen creëren. Dán moet de beslissende bal worden gegeven en anders moeten we dat risico niet nemen, want dan vliegt de tegenstander eruit”, aldus Huntelaar, die eraan toevoegt dat er na het tweeluik met Sturm Graz sprake was van een ‘gedempte feeststemming’ bij Ajax. De runner-up van de Eredivisie speelt nu immers sowieso Europa League-voetbal.

“Het is lekker dat we de zekerheid van Europees voetbal tot de winterstop hebben. Dat is belangrijk voor de club en de ploeg, maar we willen natuurlijk meer.” De 34-jarige Huntelaar voegt eraan toe dat hij er geen problemen mee heeft om het seizoen al vroeg te beginnen. Hij beschouwt de wedstrijden tegen Sturm als ‘een lekkere opwarmer’ en hoopt dat Ajax de goede lijn kan doortrekken op Sclessin, het stadion van les Rouches.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Ten Hag voor dezelfde elf namen zal kiezen als in de return tegen Sturm. Dat zou betekenen dat Donny van de Beek en Daley Blind op de bank beginnen. De Telegraaf schrijft echter dat een basisplaats voor Blind steeds dichterbij komt. Mocht de international van het Nederlands elftal aan de aftrap verschijnen, dan wordt de twintigjarige Carel Eiting mogelijk het kind van de rekening.

Huntelaar is in ieder geval blij met de aanwezigheid van onder anderen Blind en Tadic, die overkwamen van respectievelijk Manchester United en Southampton. “Dusan heeft ervaring, inzicht, scorend vermogen en kan beslissende passes geven. Hij is een complete speler, een goeie voor ons. Net als Daley. Ik ben blij dat Marc Overmars goed werk heeft geleverd, want we willen kampioen worden en de Champions League in.”