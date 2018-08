Nederlander gelinkt aan Juventus: ‘Een teken dat ik op de goede weg ben’

Juventus raakte Kwadwo Asamoah kwijt aan Internazionale en leek ook rekening te houden met een vertrek van Alex Sandro. ESPN meldde in juni namelijk dat Patrick van Aanholt in beeld was om de Braziliaan op te volgen. De 27-jarige Van Aanholt voetbalt echter nog altijd voor Crystal Palace.

De international van het Nederlands elftal vertelt in een interview met Sky Sports dat hij zich gevleid voelt door de vermeende belangstelling van de grootmacht uit Turijn: “Het is altijd goed om in verband gebracht te worden met een grote club als Juventus. Het is een teken dat ik op de goede weg ben”, aldus Van Aanholt.

“Ik voel mij goed en wil dat blijven voelen, maar ik ben een speler van Crystal Palace en kijk uit naar het komende seizoen”, vervolgt de linksback. “Ik ben blij. We hebben een uitstekende selectie, mijn gezin woont in Londen en mijn kinderen gaan er naar school. Het is slechts een gerucht (over Juventus, red.) en tenzij mensen zich voor mij melden, dan ga ik mij er niet druk om maken.”

Van Aanholt kwam in de winter van 2017 over van Sunderland en speelde tot dusverre 43 wedstrijden voor the Eagles. Zijn contract loopt op Selhurst Park nog tot medio 2021 door. Crystal Palace begint zaterdag met een wedstrijd tegen Fulham aan het seizoen en heeft vertrouwen, aangezien men in de voorbereiding niet één keer heeft verloren. “We hebben een goede pre-season gehad, het is nu tijd voor rock and roll”, besluit de verdediger.