‘Manchester United ontvangt bod van 50 miljoen plus Mina en Gomes’

Eind vorige maand doken de eerste geruchten op dat Paul Pogba vanwege zijn slechte relatie met José Mourinho wil vertrekken bij Manchester United en Barcelona lijkt die berichten ter harte te hebben genomen. De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt maandagavond namelijk dat de Catalanen een bod hebben uitgebracht op de wereldkampioen.

De kans dat Barça gaat slagen in zijn plan om Pogba naar het Camp Nou te halen lijkt echter klein, aangezien de aanbieding die neer is gelegd op Old Trafford niet in de buurt lijkt te komen van de 105 miljoen euro die Manchester United twee jaar geleden nog naar Juventus overmaakte voor de Fransman. Volgens Di Marzio heeft Barcelona in eerste instantie een geldbedrag van vijftig miljoen geboden, terwijl er ook twee spelers in de deal betrokken kunnen worden.

The Red Devils worden al enige tijd in verband gebracht met de komst van Yerry Mina en kunnen de Colombiaan verwelkomen als zij de aanbieding uit Catalonië accepteren. André Gomes wordt daarnaast ook al enkele transferperiodes genoemd als een doelwit van Mourinho en Barcelona is ook bereid om de Portugese middenvelder naar Engeland te sturen in ruil voor de diensten van Pogba.

Manchester United is, naast dat het de aanbieding als onvoldoende beoordeelt, om twee redenen echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek van Pogba, die overigens ook terug zou kunnen keren naar Juventus. De Engelse topclub ziet de middenvelder ten eerste als een gezichtsbepalende speler, terwijl het ten tweede nog maar weinig tijd heeft om een vervanger te strikken. De transfermarkt in Engeland gaat aanstaande donderdag dicht, waardoor het erg krap wordt voor de club om nog een nieuwe middenvelder van wereldklasse aan te trekken.