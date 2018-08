‘Het was duidelijk dat ik een stap moest maken na mijn Eredivisie-seizoen’

Alireza Jahanbakhsh keerde maandag terug in Alkmaar, om afscheid te nemen van zijn voormalige ploeggenoten, de technische staf en het personeel van AZ. De naar Brighton & Hove Albion vertrokken aanvaller verklaart in gesprek met AZ TV waarom hij koos voor een transfer naar de Premier League. Gesprekken met zijn ouders en zaakwaarnemer gaven hem een positief gevoel, vertelt de Iraniër.

Brighton telde ongeveer 25 miljoen euro neer voor Jahanbakhsh: een clubrecord voor zowel de Engelsen als AZ. De buitenspeler werd afgelopen seizoen met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie en gaf bovendien 12 assists, waarmee hij de meest waardevolle speler van de competitie was. "Na het seizoen moest ik beslissen wat mijn volgende stap zou worden", legt Jahanbakhsh uit. "Ik heb daar veel over gepraat met mensen die ik vertrouw. Het is uiteindelijk Brighton geworden."

"Het was duidelijk dat ik een stap moest maken na het seizoen dat ik heb gedraaid. Om eerlijk te zijn was het moeilijk om Nederland te verlaten, ik heb het hier goed naar mijn zin gehad. Het waren mooie jaren voor mij", vervolgt de international. Aan de andere kant, geeft Jahanbakhsh aan, wilde hij zijn 'doelen voor de komende jaren' bereiken. Dat kon het beste in Engeland, waar het niveau 'heel hoog' is. "Ik heb al eerder met de coach van Brighton gesproken. Hij wil de buitenspelers graag gebruiken."

Jahanbakhsh bedankt tot slot de supporters van AZ voor hun ‘geweldige steun’ door de jaren heen. Hij belooft wedstrijden AZ te blijven bezoeken. “Dan zien we elkaar weer. Hopelijk zijn we AZ dan weer in de top van de competitie.” De miljoenenaankoop van Brighton kan zaterdag zijn officiële debuut maken voor zijn nieuwe club. Dan gaan the Seagulls in de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen op bezoek bij Watford.