‘Voor PSG is dit net zo belangrijk als de komst van Neymar was’

Gianluigi Buffon kondigde eerder dit jaar zijn vertrek bij Juventus aan en even leek het erop dat de veertigjarige doelman zijn handschoenen aan de wilgen zou hangen. De 176-voudig Italiaans international streek uiteindelijk echter neer bij Paris Saint-Germain en won zaterdag met de Trophée des Champions zijn eerste zilverwerk namens les Parisiens. Zijn zaakwaarnemer Silvano Martina heeft hoge verwachtingen van het nieuwe avontuur van zijn cliënt.

“In het voetbal is het altijd belangrijk om goed van start te gaan. Er kan van alles gebeuren, maar PSG is een geweldige club voor hem. Ze hebben een geweldig team en ze verdienden het ook om die prijs te winnen, dat is altijd goed voor je cv”, vertelt hij in gesprek met RMC Sport. Het was eerder dit jaar echter niet zeker dat Buffon bij een andere club aan de slag zou gaan, zo maakt Martina duidelijk.

“Ik ging een keer koffie met hem drinken en toen vertelde hij mij dat hij er vrede mee had als dit zijn pensioen zou betekenen. Daarna zei hij echter dat hij nog een paar jaar zou kunnen presteren bij een andere grote club. Hoe de transfer naar PSG tot stand kwam? Een vriend van mij werkt daar en nadat ik hem een berichtje stuurde, vertelde hij mij dat ik meteen langs moest komen.”

“Voor PSG is dit net zo’n belangrijke transfer als de komst van Neymar was. Buffon voelde het verlangen van de Franse club om hem in te lijven en hij heeft er zin in”, vervolgt de belangenbehartiger zijn relaas. “Het is net of hij weer tien jaar jonger is. Ze boden hem een tweejarig contract aan, terwijl hij eigenlijk maar voor een jaar wilde tekenen: dit bewijst hun eerlijkheid. PSG wilde hem in 2009 al hebben.”