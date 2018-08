Maldini bij afscheid beledigd door Curva Sud: ‘Dat laten we in het verleden’

Paolo Maldini is blij om terug te zijn in San Siro. De legendarische oud-verdediger van AC Milan werd zondag aangesteld als 'directeur strategische ontwikkeling' en gaat nauw samenwerken met de nieuwe technisch directeur Leonardo. Op zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer ging Maldini in op vragen over de sportieve doelstellingen van de club en over zijn relatie met de achterban, die niet altijd vlekkeloos is geweest.

De clubicoon, die tussen 1985 en 2009 zijn gehele carrière doorbracht in Milaan, erkende dat hij nog geen ervaring heeft als directeur. "Maar ik ga samenwerken met Leonardo en dat is heel belangrijk. Hij kent zijn rol en hij kent de club. Daarom heb ik 'ja' gezegd", vertelde Maldini aan de aanwezige pers. "Ik zal werken met het eerste elftal, de jeugdploegen, de trainer en op de transfermarkt. Ik ga veel werk doen dat Leo ook doet. We gaan samenwerken, als good cop and bad cop. We delen de verantwoordelijkheid voor het sportieve gedeelte."

"Bij elke baan komt verantwoordelijkheid kijken. Die voel ik heel sterk, maar tegelijkertijd is het fantastisch om terug te zijn in deze omgeving", vervolgde de vijftigjarige Maldini. "Mijn vader was aanvoerder van deze club; mijn zoons speelden in de jeugdopleiding. Ik heb een heel sterke band met deze club." Desondanks kwam het in 2009 tot een altercatie met de Curva Sud, de fanatieke ultra's van Milan. Bij zijn laatste wedstrijd in San Siro lieten de supporters hun onvrede over Maldini blijken met een spandoek.

"Je hoort het applaus van hen die je huurlingen en bedelaars hebt genoemd", viel destijds op een spandoek in San Siro te lezen. "Er is maar één captain, en dat is Franco Baresi." De Curva Sud refereerde daarmee aan vermeende uitspraken van Maldini na de verloren Champions League-finale van 2005. Nadat supporters de spelers opwachtten op het vliegveld van Milaan, zou de oud-mandekker boos hebben gereageerd en die woorden hebben gebruikt. Maldini wil het incident achter zich laten en zegt dat zijn relatie met de fans goed is.

"We hebben een fantastische relatie", verzekerde Maldini. "De fans houden van me en hebben dat altijd laten blijken. Dat ene incident kunnen we in het verleden laten. Er is niets wat hersteld moet worden. Ik zal beoordeeld worden op mijn werk, net als toen ik nog voetbalde. Ik verwacht niets. Als speler verwachtte ik nooit spandoeken over mij en dat verwacht ik als directeur al helemaal niet", aldus de 126-voudig international van Italië.

Volgens Maldini is het duidelijk dat de sportieve prestaties van Milan verbeterd moeten worden. I Rossoneri eindigden al twee seizoenen op rij als zesde, zag hij tot zijn teleurstelling. "We moeten het team echt versterken. Ik ben er pas net, maar we hebben al telefoongesprekken gevoerd. In de komende dagen zullen we meer te weten komen over de staat van de transfermarkt. We moeten binnen de kaders van Financial Fair Play handelen, dus we zullen niet absurde sommen geld gaan uitgeven. Ik spreek binnenkort met trainer Gennaro Gattuso."