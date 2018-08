‘Als Ajax zijn eigen spel speelt, verwacht ik geen problemen’

Ajax neemt het dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League op tegen Standard Luik. Henk Vos speelde tussen 1990 en 1993 voor de club uit Luik en weet uit ervaring dat het kan spoken in het Stade Maurice Dufrasne, in de volksmond ook wel Sclessin genoemd. “Als het publiek erachter gaat staan, kan het een heksenketel zijn”, voorspelt Vos in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Het is aannemelijk dat de thuishaven van Standard voor het duel met Ajax volledig uitverkocht zal zijn. “De aanhang is zo fanatiek, het kan echt verschil maken. Ik weet wat het is, ik heb er drie jaar gespeeld. Het kan ook andersom werken, want het publiek verwacht heel veel. Dat kan meewerken, maar ook tegenwerken. Als de supporters achter de ploeg gaan staan, kan het weleens gaan spoken. Qua entourage en supporters is Standard inderdaad wel te vergelijken met Feyenoord”, stelt de oud-spits. Hij heeft een idee hoe Ajax zich kan wapenen tegen de eventuele heksenketel in Luik. “Als je als speler onderweg bent naar die wedstrijd, dan sluit je jezelf toch wel af en ben je volledig met de wedstrijd bezig.”

“Het is belangrijk dat je je als speler niet laat meeslepen met de sfeer. Het is een wedstrijd voor de Champions League, dus het uitresultaat zal ook al doorslaggevend kunnen zijn. Ajax zal zich daar goed op instellen. Dit zijn wedstrijden op zich, daar heeft een trainer weinig invloed op. Bij de spelers gaat een knopje om en die weten allemaal hoe belangrijk het is”, vervolgt Vos, die beaamt dat een vroege voorsprong voor Ajax een manier is om het publiek in Luik stil te krijgen. “Dat is altijd belangrijk, maar hoe ga je dan de rest van de wedstrijd spelen? Ga je dan verder om de 0-2 te maken of probeer je de voorsprong te verdedigen? Dat kan gevaarlijk zijn, want als je achteruit gaat lopen en de tegenstander gaat drukken, wordt het lastig.”

Standard eindigde vorig seizoen als tweede in de Jupiler Pro League en wist beslag te leggen op de Beker van België. Voor les Rouches betekent het treffen met Ajax het eerste Europese affiche van dit seizoen, terwijl de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Champions League reeds afrekenden met Sturm Graz. “Als je realistisch bent, is Ajax veel beter. Maar het Belgische voetbal is wel meer fysiek. Als Ajax zijn eigen spel speelt, verwacht ik geen problemen. Bij Standard lopen wat jongens rond die ervaring hebben. Dus wat dat betreft zal het een beladen wedstrijd worden”, voorspelt de oud-spits, die drieënhalf jaar voor Standard speelde en in Luik naar eigen zeggen de beste periode van zijn loopbaan doormaakte.

“Wij waren toen in de Belgische competitie heel sterk. Tegen Club Brugge en Anderlecht verloren we niet omdat we minder waren, maar doordat de druk en de spanning zo enorm was. Het minste foutje wordt afgestraft. Anderlecht had destijds ook een fantastisch elftal met spelers als Marc Degryse en Graeme Rutjes”, aldus Vos, die met Standard in 1993 de Beker van België wist te winnen. De oud-spits speelde tijdens zijn dienstverband onder trainer Arie Haan en stelt dat in het Waalse Luik de druk op Nederlandstalige spelers iets groter is. “Als de Nederlandstaligen goed presteren, hoor je uiteraard niks. Maar als het een beetje tegenvalt, staan de Franstalige kranten meteen vol. In de periode dat ik er speelde, hadden we een heel goed elftal en presteerden we uitstekend. Als je op gegeven moment ergens komt en je past je aan, gaat het vrij makkelijk. Wat dat betreft had ik daar geen problemen mee.”

Vos in het shirt van Feyenoord, waar hij tussen 1995 en 1999 speelde.

“Alles valt of staat met resultaten, dus het is belangrijk dat Standard zich nu weer heeft laten zien op sportief gebied. Als de resultaten goed zijn, is iedereen tevreden. Maar als het wat tegenvalt, gaat het publiek een beetje morren. Dat is bij iedere topclub zo. Je voelt dat bij Standard iets meer dan bij andere clubs. Je krijgt een beetje het Waalse tegen de rest van de kolonie en dat kan voor de nodige commentaren zorgen”, benadrukt Vos. Hij stelt dat de verwachtingen bij Standard altijd hooggespannen zijn. “Het is een club die elk jaar wil en moet presteren. Er zijn de laatste tijd de nodige grote namen voorbij gekomen binnen de club, maar het heeft eigenlijk niet gebracht wat men had gehoopt. Standard hoorde in mijn periode altijd tot de top drie. Het is nu eigenlijk altijd Anderlecht of Club Brugge. Dan heb je nog weleens een uitschieter erbij zitten, maar een kampioenselftal hebben ze niet heel vaak gehad. Dat is wat ze missen.”

Standard eindigde in de afgelopen jaren meer dan eens in de middenmoot en vierde zijn laatste landstitel in 2009. Mede daardoor was het de afgelopen jaren een komen en gaan van spelers en Vos beaamt dat de emotie weleens kan regeren in Luik. De oud-spits, die komend seizoen RBC Roosendaal onder zijn hoede heeft, vindt het moeilijk om zich aan een voorspelling te wagen voor de wedstrijd tussen Standard en Ajax. “Ik hoop wel dat Ajax deze ronde gaat overleven. Iedere ploeg denkt aan zoveel mogelijk overleven en zover mogelijk komen. Dit soort wedstrijden zijn hetzelfde als bekerwedstrijden, het zijn duels op zich. Er kunnen altijd verrassingen ontstaan. Het zijn momentopnames, kijk maar naar AZ. Die verliezen van een ploeg die je niet kent, door een twijfelachtige strafschop. Het hangt allemaal van kleine factoren af in de top, dat speelt ook mee.”