‘Arsenal doet zaken met stadsgenoot en meldt zich bij Besiktas’

Arsenal gaat zich deze week mogelijk nog flink roeren op de zomerse transfermarkt. De club uit Noord-Londen zal Calum Chambers vrijwel zeker op huurbasis stallen bij stadsgenoot Fulham en gaat zich vervolgens mogelijk bij Besiktas melden voor Domagoj Vida, zo weet het Turkse Fanatik maandag te melden.

De tijdelijke overgang van Chambers naar Fulham is reeds in kannen en kruiken. Volgens diverse Engelse media, waaronder de BBC, is de promovendus inmiddels tot een akkoord gekomen met Arsenal over het huren van de 23-jarige centrumverdediger. Arsenal-manager Unai Emery is gecharmeerd van de kwaliteiten van Chambers, maar kan de Engelsman geen speeltijd garanderen en is daardoor bereid hem elders ervaring op te laten doen.

Om het vertrek van Chambers op te vangen zullen the Gunners zich tot Besiktas wenden. De Turkse grootmacht denkt de hoofdprijs te kunnen vangen voor Vida, nadat hij zichzelf op het WK in Rusland in de etalage zette. De 29-jarige stopper speelde een sterk toernooi en wist met Kroatië uiteindelijk zelfs de finale te halen. Die ging met 4-2 verloren tegen Frankrijk, maar bij Arsenal zou men volledig overtuigd zijn van Vida.

De Engelsen bereiden naar verluidt een bod van ongeveer twintig miljoen euro voor op de rechtsbenige verdediger. Voor Besiktas zou dat een absolute hoofdprijs betekenen, daar de club Vida in januari van dit jaar transfervrij oppikte bij Dynamo Kiev. Daarvoor verdedigde hij nog de clubkleuren van Dynamo Zagreb, Bayer Leverkusen en NK Osijek. Vida heeft nog een contract voor vier seizoenen in het Vodafone Park en zou daarnaast nog interesse genieten van onder andere West Ham United.

De selectie van Arsenal telt op dit moment behoudens Chambers overigens nog vijf centrumverdedigers: Rob Holding, Shkodran Mustafi, Konstantinos Mavropanos, Sokratis Papastathopoulos en Laurent Koscielny. Laatstgenoemde is echter nog tot minimaal december uit de roulatie met een zware achillespeesblessure.