Verrassende aanwinst voor Willem II: ‘De versterking die we zoeken'

Willem II verraste met het nieuws dat Aras Özbiliz hoogstwaarschijnlijk zijn loopbaan vervolgt in Tilburg. De Armeense vleugelaanvaller trainde in afwachting van de afronding van het papierwerk maandag al mee met de selectie van trainer Adrie Koster. De oefenmeester zegt in gesprek met FOX Sports in zijn nopjes te zijn met de komst van Özbiliz.

“Het ziet er goed uit. Ik hoop dat die jongen zo snel mogelijk alles rond heeft, zodat hij kan aansluiten. Hij maakt op de training een goede indruk en dat is wat we nodig hebben. Hij is honderd procent fit en heeft de hele voorbereiding meegemaakt bij Besiktas. Het enige dat hij nog mist, is wedstrijdritme”, zegt Koster over Özbiliz, die gehuurd wordt van Besiktas. Bij de Turkse topclub loopt zijn contract nog tot medio 2020.

“Hij is de versterking die we zoeken op de flanken. Hij is iemand met een goede individuele actie en iemand met de ervaring om op verschillende posities uit de voeten te kunnen. We zijn heel blij dat hij vandaag aangesloten is”, vervolgt de nieuwe oefenmeester van Willem II. Koster moet nog vrezen voor het vertrek van Fran Sol, die een uitstekend seizoen draaide bij de Tilburgers. Er is echter nog geen concrete interesse voor de Spaanse spits.

“Wij moeten er klaar voor zijn, mocht er iets gaan gebeuren. Dan moet je je huiswerk goed gedaan hebben en dan moet er een alternatief komen, dat is duidelijk. Op dit moment heeft niemand zich concreet gemeld. We hebben niet de financiële middelen om al een vervanger in huis te halen voordat hij vertrokken is”, concludeert Koster. “Hij moet zich gewoon op Willem II concentreren en zolang er niks gebeurt, ligt daar de focus. Je moet afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen.”