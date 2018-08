Gözübüyük waarschuwt voor ‘TV-gebaar’: ‘Die ruimte krijgen spelers niet’

Serdar Gözübüyük hanteert zaterdagavond in Eindhoven de fluit bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord. De KNVB heeft voor het nieuwe voetbalseizoen enkele spelregelwijzigingen doorgevoerd die de eerlijkheid van het spel moeten bevorderen. De regels zijn niet in het leven geroepen om onsportief gedrag te stimuleren, zo benadrukt de scheidsrechter.

Zo doet de Video Assistant Referee (VAR) vanaf komend seizoen zijn intrede in de Eredivisie. "We willen niet dat bij elke beslissing er vijf spelers naar de scheidsrechter komen om een TV-gebaar te maken", waarschuwt Gözübüyük echter voorafgaand aan het duel tussen PSV en Feyenoord voor de camera van FOX Sports. "We stellen dat gelijk aan het vragen voor een kaart voor de tegenstander. Spelers gaan die ruimte niet krijgen."

Behalve de aanwezigheid van de VAR gaat ook het strafschoppensysteem op de schop: bij een gelijke stand tussen PSV en Feyenoord zondag volgen onmiddellijk strafschoppen volgens het ABBA-systeem. "Daardoor wordt de druk eerlijk verdeeld", licht de leidsman toe. "Nederland gaat altijd voorop wat betreft verbeteringen voor de toekomst."

Tot slot krijgen arbiters de mogelijkheid om trainers bij onbehoorlijk gedrag een gele of rode kaart te tonen. "We kunnen iedereen die op de bank zit een kaart geven. Stoppen nu en ga lekker door met het coachen van de spelers", aldus Gözübüyük, die zondag in het Philips Stadion geassisteerd zal worden door Rob van de Ven en Charl Schaap. Dennis Higler fungeert als vierde official.