Chelsea licht optie en breekt contract open: ‘Ik ben hier erg gelukkig’

Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, kortweg Pedro, blijft bij Chelsea. De club uit Londen maakt bekend dat de aanvaller zijn contract met één seizoen heeft verlengd en nu tot de zomer van 2020 vastligt op Stamford Bridge.

Pedro ruilde Barcelona in de zomer van 2015 voor 27 miljoen euro in voor Chelsea. Hij tekende een contract tot 2019, met een optie op een extra jaar. Die optie is nu gelicht. “Dit is erg goed voor mij. Ik ben erg gelukkig bij de club, met mijn ploeggenoten, de supporters en met de club in het algemeen”, reageert de Spanjaard.

“Het is belangrijk voor mij om verder te gaan bij Chelsea. Ik voel mij hier op mijn gemak en wil nieuwe prijzen en titels winnen. Ik wil het team helpen, doelpunten maken en nogmaals, ik ben hier erg gelukkig”, aldus Pedro, die tot dusverre de Premier League en de FA Cup. Won met zijn huidige werkgever.

De 65-voudig international staat op 131 wedstrijden in het blauw en daarin was hij goed voor 28 doelpunten. “We zijn erg blij dat we ons voor nog een jaar hebben verzekerd van Pedro’s diensten. Hij heeft zijn kwaliteiten regelmatig laten zien en we kijken ernaar uit om hem te zien floreren onder leiding van Maurizio Sarri”, aldus directrice Marina Granovskaya.