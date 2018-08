‘Dat is er eentje die binnen drie jaar het Nederlands elftal haalt'

Arnaut Groeneveld maakte deze zomer de overstap van NEC naar Club Brugge en is goed van start gegaan bij zijn nieuwe werkgever. De Nederlands jeugdinternational heeft een goede indruk gemaakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ook in zijn eerste twee officiële wedstrijden heeft hij laten zien wat hij kan. NEC-directeur Remco Oversier is niet verrast door de sterke start van Groeneveld bij de Belgische topclub en hij verwacht dat de aanvaller binnen een aantal jaar in het Nederlands elftal speelt.

In de strijd om de Belgische Super Cup tegen Standard Luik (2-1 winst) speelde Groeneveld negentig minuten en dat gold ook voor de eerste competitiewedstrijd tegen KAS Eupen (5-2 winst). "Toen ik net in dienst was bij NEC en hem bezig zag, wist ik: dat is er eentje die binnen drie jaar het Nederlands elftal haalt. Hij is echt goed, hé", aldus Oversier in Sport/Voetbalmagazine.

"Als je hem zonder bal de diepte in stuurt, is hij niet uitzonderlijk snel, maar aan de bal is hij dreigend, explosief en hij kan zowel binnendoor als buitenom. Een geweldig talent”, klinkt het uit de mond van Oversier, die hoge verwachtingen heeft. “Die jongen heeft zoveel potentie... Je zou al zijn goals eens moeten ontleden: allemaal verschillende types. Ik heb rechtsachters letterlijk zien omvallen, omdat ze het niet meer wisten."