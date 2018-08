Manchester United verslaat Real Madrid; debutant Vinicius Júnior maakt indruk

De eerste oefenwedstrijd van Real Madrid is meteen in een nederlaag geëindigd. Manchester United was in Miami in het kader van de International Champions Cup een maatje te groot voor het team van de officieus debuterende Julen Lopetegui: 2-1. Het was voor de Champions League-winnaar tevens de eerste wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo, maar de achttienjarige Vinicius Júnior liet in de eerste helft een uitstekende indruk achter.

Real Madrid verscheen in een basiself waarin de voor 45 miljoen euro van Flamengo overgekomen Vínicius, Gareth Bale, Karim Benzema, Theo Hernández en miljoenenaankoop Álvaro Odriozola de meest bekende namen waren. Het team van Lopetegui was in de eerste 45 minuten duidelijk niet in staat om tegenstand te bieden aan een ploeg die zijn vijfde oefenwedstrijd in de voorbereiding afwerkte en met spelers als David de Gea, Fred, Alexis Sánchez, Juan Mata, Ander Herrera, Eric Bailly en Luke Shaw aantrad.

Na een uitstekende pass van Alexis had Mata al vroeg voor de 1-0 kunnen zorgen, maar hij kon van dichtbij niet op doel schieten. Aan de andere kant van het veld hadden Bailly, Timothy Fosu-Mensah en Scott McTominay hun handen vol aan Vínicius. Alexis tekende in de achttiende minuut voor de 1-0, na voorbereidend werk van Andreas Pereira en Matteo Darmian. Negen minuten later was het opnieuw raak. Na heerlijk combinatievoetbal tussen Darmian, Mata en Alexis was het Herrera die de bal met een halve volley achter doelman Kiko Casilla schoot: 2-0.

Manchester United stond op slag van rust toe dat Real Madrid de achterstand verkleinde. Benzema profiteerde van onachtzaamheid in de Engelse defensie en rondde een voorzet van Hernández af. Na de onderbreking veranderde United in een ploeg die amper op balbezit kon spelen, terwijl Real Madrid juist verbetering toonde. Andriy Lunin maakte na de pauze zijn officieuze debuut en in de 77e minuut werden Isco, Marco Asensio, Toni Kroos en Nacho Fernández ingebracht. Real Madrid kwam niet verder dan een dot van een kans voor Martin Odegaard, die in een goede positie over het doel schoot.