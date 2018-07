‘Chelsea wil interesse PSG afwimpelen en biedt jaarsalaris van 16,8 miljoen’

Na een ijzersterk WK is er de nodige interesse voor N’Golo Kanté. Zo zou Paris Saint-Germain de 27-jarige middenvelder graag willen weglokken bij Chelsea. The Blues willen volgens The Times deze interesse afwimpelen door Kanté langdurig aan zich te binden en van hem de bestbetaalde speler van de club te maken.

Chelsea heeft Kanté een nieuw vijfjarig contract aangeboden, waarmee hij een slordige 16,8 miljoen euro per jaar kan gaan verdienen en zijn huidige salaris zal verdubbelen. Dat jaarsalaris komt neer op ongeveer 326.000 euro per week, waarmee hij met afstand de bestbetaalde speler van Chelsea wordt. Momenteel is dat Eden Hazard, die wekelijks 247.000 euro kan bijschrijven. Overigens zijn the Blues bereid om de Belg hetzelfde salaris te bieden om hem binnenboord te houden.

Indien het duo daadwerkelijk voor dit salaris bijtekent, zouden Kanté en Hazard bij de topverdieners van de Premier League gaan behoren. Momenteel is Alexis Sánchez bij Manchester United met een weeksalaris van 561.000 euro de bestbetaalde speler van de Engelse competitie, gevolgd door Mesut Özil van Arsenal (393.000 euro per week). Paul Pogba is de derde op dit lijstje, met een jaarsalaris van 326.000 euro. Hazard en Kanté zouden dus evenveel gaan verdienen als de middenvelder van Manchester United.

Volgens verschillende Franse media stond er afgelopen weekend een oriënterend gesprek tussen Kanté en Paris Saint-Germain op het programma, maar de middenvelder is daar naar verluidt niet komen opdagen. Kanté is gelukkig in Londen en wil om die reden niet in gesprek gaan met andere clubs.