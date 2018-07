Piepjonge Ajacied kijkt vijftien jaar vooruit: ‘Dan wil ik terugkeren naar Ajax’

Naci Ünüvar werd dit voorjaar op veertienjarige leeftijd topscorer van de Future Cup, als speler van Ajax Onder-17. De inmiddels vijftienjarige aanvallende middenvelder sprak recent de ambitie uit om op zijn zeventiende te debuteren in Ajax 1. Ünüvar is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en weet wat er nodig is om te slagen op zijn positie.

"Loopvermogen, inzicht en je passing zijn belangrijk om te hebben", somt het talent op tegenover Touzani TV. "Ook het maken van goals is als middenvelder denk ik wel heel belangrijk." Ünüvar noemt zichzelf iemand die een doelpunt kan maken en 'redelijk stevig' is. "Ik snap het spelletje, heb een goede passing en ben redelijk tweebenig. Ik vind dat ik conditioneel wel sterker moet worden om echt een hele wedstrijd lang van zestien naar zestien te kunnen rennen."

Ünüvar krijgt de vraag waar hij zou willen spelen als hij dertig jaar is, ofwel tweemaal zo oud als hij nu is. "Dan hoop ik, als ik oud ben, ooit terug te keren bij Ajax. Dat is wel een droom. Ik ben bij Ajax begonnen en nadat ik dan een stap maak, hier terugkeren. Ik speel hier nu al zeven jaar en hoop hier nog lang te spelen", concludeert de piepjonge Ajacied.