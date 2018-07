‘De dag na de CL-finale kocht ik een barbecue, dat kreeg me het huis uit’

Liverpool bereikte vorig seizoen de finale van de Champions League, waarin Real Madrid met 3-1 te sterk was. De nederlaag in de eindstrijd kwam hard aan bij de spelers van the Reds, zo beaamt Andy Robertson. De 24-jarige verdediger geeft in gesprek met de Daily Mirror toe dat hij moeite had om het verlies te verwerken.

“Ik heb een tijdje met niemand gesproken. Je hebt zoveel in die ene dag gestoken, zoveel adrenaline. Daardoor komt het zo hard aan, het raakte me enorm. Ik moest er doorheen en ben met mijn vader een barbecue gaan kopen. De dag na de Champions League-finale kocht ik een barbecue, dat kreeg me het huis uit. Ik heb de finale vervolgens in mijn eentje teruggekeken, dat was vrij moeilijk”, zegt Robertson, die negentig minuten meespeelde in de finale.

“Het eerste half uur leek het alsof we ze te pakken hadden, maar daarna ging het toch verkeerd. Het tweede doelpunt haalde de wind uit onze zeilen”, vervolgt de vleugelverdediger. “We maken nu een nieuwe start en we kunnen de ervaring van vorig seizoen gebruiken. Niet alleen in de Champions League, maar ook in de EFL Cup of de FA Cup. Ik hoop dat we het vertrouwen vanuit vorig seizoen kunnen meenemen.”

“Afgelopen seizoen was Manchester City veel te sterk voor de rest. Het eerste deel van het seizoen was cruciaal, daarin hebben ze al afstand genomen”, concludeert Robertson. Hij is van mening dat Liverpool zich goed versterkt heeft. “Het is altijd goed om de nieuwe jongens te leren kennen. Ondanks de taalbarrière hebben Naby (Keïta, red.) en Fabinho al hun plek weten te vinden. Voor Xherdan Shaqiri en Alisson Becker zal dat straks hetzelfde zijn. We kijken er naar uit om met deze spelers samen te spelen.”