Scorende Robben kan Manchester City niet derde verlies op rij toebrengen

Manchester City heeft de eerste overwinning in de International Champions Cup te pakken. Na de nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-1) en Liverpool (1-2) leek ook Bayern München een zege op het team van Josep Guardiola te boeken, maar de landskampioen van Engeland rechtte de rug in Miami en stapte met een 2-3 zege van het veld.

Bayern, dat afgelopen woensdag met 2-0 van Juventus verloor, startte met onder meer Arjen Robben, Franck Ribéry, Kingsley Coman en David Alaba. City, geplaagd door de absentie van vele WK-gangers, trad aan met onder meer Claudio Bravo, Aymeric Laporte en Riyad Mahrez. In de openingsfase maakte Bayern een onzekere indruk, terwijl de Engelsen goed voetbal lieten zien en in de dertiende minuut via Lukas Nmecha de paal raakten.

Bayern nam twee minute later tegen de verhoudingen in tóch de leiding. Na een voorzet van Rafinha kopte tiener Meritan Shabani de 1-0 achter Bravo. Nog geen tien minuten later ontsnapte Robben aan de buitenspelval en werkte ook hij de bal achter de Chileen: 2-0. Het was niet de enige domper voor Manchester City in de eerste helft: na een half uur spelen moest Mahrez zich geblesseerd laten vervangen door Bernardo Silva.

Onder leiding van de Portugees slaagde Manchester City erin om voor de ommekeer te zorgen, al was de redding van Bravo op een inzet van Robben daarin net zo belangrijk. De invaller zorgde in de extra tijd van de eerste helft voor de 2-1, na een uitstekende actie op de rand van het strafschopgebied. Zes minuten na de pauze verzilverde Nmecha een rebound, na een halve redding van Sven Ulreich op een inzet van Phil Foden. Met nog twintig minuten op de klok tekende Silva voor de 2-3 in de korte hoek van Ulreich, na enkele uitstekende passes rondom het strafschopgebied van der Rekordmeister.