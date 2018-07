Bezorgde Brama luidt noodklok: ‘Mij is een ander plaatje voorgeschoteld’

Wout Brama koos twee maanden geleden voor een terugkeer naar FC Twente, maar de ervaren middenvelder maakt zich zorgen over de sportieve situatie van de Enschedese club. Volgens Brama is de selectie van trainer Marino Pusic op dit moment nog onvoldoende op niveau om binnen één seizoen terug te keren naar de Eredivisie.

"De realiteit is dat we nog geen voltallige selectie hebben. Er moeten nog veel versterkingen”, vertelde hij na afloop van het verloren oefenduel van vrijdagavond met VVV-Venlo (2-1) aan RTV Oost. "We kunnen er heel moeilijk over doen, maar dat is nou eenmaal hoe de situatie is en iedereen weet waar dat door komt. Het verwachtingspatroon is nog niet heel hoog. Op dit moment zijn we niet competitief genoeg om voor promotie te spelen."



Brama maakte eind mei transfervrij de overstap van het Australische Central Coast Mariners naar FC Twente. De routinier gaf toen aan te hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van de club. "Toen ik hier getekend heb, negen weken geleden, is mij een ander plaatje voorgeschoteld dan nu de werkelijkheid is", baalt hij. Brama had gehoopt dat er sneller 'geschakeld' kon worden bij Twente. "Dat is niet gebeurd en dat is pijnlijk, maar wel de realiteit. Ik hoop dat het wel snel gebeurt, want anders kunnen we wel zeggen dat we voor promotie gaan, maar dat heeft helemaal geen zin."

Twente begint het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Brama hoopt dat de Tukkers dan competitief genoeg zijn. "Mijn vrouw en ik hebben wel wat opgegeven in Australië en heb daar mijn contract laten ontbinden om deze club weer vooruit te helpen", legt hij uit. "Daar ga ik met volle energie voor. Ik heb er wat voor opgegeven dus dan hoop ik ook dat de hele club daarin mee gaat. Op dit moment is dat nog niet zo. Dat baart me zeker zorgen. We hebben niet genoeg kwaliteit op het veld staan om voor promotie te spelen en dat moet wel snel gebeuren."