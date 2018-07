‘Ik wil niet de nieuwe Neymar of de nieuwe Robinho zijn’

Voor een bedrag dat kan oplopen tot 54 miljoen euro komt Rodrygo volgend jaar naar Real Madrid. De zeventienjarige aanvaller blijft tot die tijd spelen voor Santos, waarmee hij middenin de competitie zit. Rodrygo zegt tegen O Estado de São Paulo dat hij zich bezighoudt met Santos, al durft hij wel al vooruit te kijken naar zijn eigen toekomst.

"Een van mijn carrièredoelen was om een contract te tekenen bij een grote Europese club en dat heb ik al bereikt", vertelt de peperdure tiener. "Mijn volgende doel is om het Braziliaanse elftal te halen. Uiteindelijk wil ik gekozen worden tot beste speler ter wereld." De Braziliaans jeugdinternational merkt dat de buitenwereld al bezig is met zijn overstap naar Real Madrid over een jaar. "Maar ik heb nog een jaar te gaan bij Santos. Ik moet daar volledig op gefocust blijven. Ik heb geduld."

Rodrygo ziet landgenoot Neymar als een van zijn idolen, al wil hij niet vergeleken worden met de ster van Paris Saint-Germain. "Ik wil niet de nieuwe Neymar of de nieuwe Robinho zijn, ik ben Rodrygo", maakt hij duidelijk. Rodrygo kwam tot dusver tot 31 officiële wedstrijden voor Santos, waarin hij 9 keer scoorde.