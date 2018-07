‘AZ bereikt na weken onderhandelen akkoord met ADO’

AZ lijkt zijn nieuwe spits binnen te hebben. De Alkmaarders zijn sinds het vertrek van Wout Weghorst naar VfL Wolfsburg op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en hebben volgens De Telegraaf nu een akkoord weten te bereiken met ADO Den Haag over de overstap van Björn Johnsen. De komst van de Amerikaanse Noor wordt naar verwachting dit weekend afgerond.

De krant bericht vrijdagochtend dat AZ ruim twee miljoen euro betaalt voor de 26-jarige spits, die daarmee in één klap de duurste uitgaande transfer aller tijden zou worden voor de Hagenaren. Dat record staat nu nog op naam van Daryl Janmaat. SC Heerenveen betaalde in 2008 namelijk 1,8 miljoen euro om de huidige rechtsback van Watford naar Friesland te halen.

Voor Johnsen komt er, als de transfer doorgaat, na een seizoen alweer een einde aan zijn periode in het Cars Jeans Stadion. De aanvaller werd vorig jaar zomer door ADO overgenomen van het Schotse Heart of Midlothian en beleefde met negentien treffers in de Eredivisie een productief debuutjaar. De zesvoudig Noors international wordt naar verwachting vrijdag nog medisch gekeurd in Alkmaar.

De overstap van Johnsen ging niet zonder slag of stoot, aangezien ADO lang niet onder de indruk was van het bedrag dat AZ bereid was om uit te trekken voor de spits. “Dan moet een club als AZ, dat alles voor de hoofdprijs wil verkopen, toch met een serieus bod komen. Of het bod serieus te nemen is? Wij vinden van niet. We vinden dat daar een bepaalde waarde tegenover moet staan”, liet trainer Alfons Groenendijk twee weken geleden nog optekenen door Omroep West. Johnsen is overigens volgende week niet inzetbaar tegen Kairat Almaty in de voorrondes van de Europa League. AZ ging afgelopen donderdag nog met 2-0 onderuit tegen de Kazachstanen.