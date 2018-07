‘Ontzettende pijn’ bij onthutsend zwak AZ: ‘Het is echt nog niet klaar’

Een onthutsend zwak AZ werd donderdag met 2-0 geklopt door Kairat Almaty in de tweede voorronde van de Europa League. Kwalificatie voor de volgende voorronde is ver weg, maar John van den Brom en aanvoerder Guus Til geven niet op. Volgens hen kan AZ veel beter voetballen dan het in Kazachstan liet zien.

"We speelden onder ons niveau, dat ben ik niet gewend van deze jongens", vertelt trainer Van den Brom via het clubkanaal van AZ. "Gelukkig leef je nog steeds, ondanks dat je met 2-0 verliest. Ik heb er nog steeds al het vertrouwen in, we kunnen namelijk veel beter dan we hebben laten zien." Van den Brom vindt dat AZ 'met name in de tweede helft niet het eigen spel speelde. "Deze nederlaag doet ontzettend pijn."

"Dit is een grote teleurstelling", reageert de twintigjarige Til, die voor het eerst de aanvoerdersband droeg. "We moeten ze volgende week op karakter pakken, het is echt nog niet klaar. Geen goal incasseren, dat is het belangrijkste, en er dan minimaal twee maken." De return staat voor donderdag op het programma.