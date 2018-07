‘Hij zei: ‘denk je soms dat je een superster bent? Met je haren en tattoos’

Jay-Roy Grot is terug in Nederland. Leeds United besloot begin juli om de aanvaller op huurbasis onder te brengen bij VVV-Venlo en de twintigjarige Grot kijkt uit naar zijn avontuur in De Koel. Wel kijkt hij met een wrang gevoel terug op zijn laatste periode bij NEC, waar hij samenwerkte met trainer Peter Hyballa.

De Duitser zag het aanvankelijk niet in Grot zitten, zo vertelt de jeugdinternational van het Nederlands elftal in een interview met Voetbal International. Grot vond het ‘vervelend’ hoe Hyballa dat liet blijken. Hij had voor een training een keer zijn haar laten ‘straighten’ en toen hij met een knieblessure naar het gras ging, besloot Hyballa als scheidsrechter niet te fluiten.

“Hé, scheids, riep ik. Hielp niets. De trainer liet gewoon doorspelen. Na de training viel hij tegen me uit. Denk jij soms dat je een superster bent? Met je haren, met je tatoeages. Ik discussieer niet met achttienjarigen! Hij reageerde vaak op zo’n manier”, aldus Grot.

De aanpak van Hyballa werkte ‘averechts’ waardoor de Arnhemmer steeds minder zelfvertrouwen kreeg. Hij vat zijn tijd onder Hyballa dan ook samen als ‘leerzaam, maar vooral ook erg zwaar’: “Te zwaar.” Grot kwam in De Goffert tot 6 doelpunten in 35 wedstrijden en namens Leeds maakte hij er slechts eentje.