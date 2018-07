Manchester United verslaat AC Milan in Pasadena na 26 strafschoppen

Manchester United is met een overwinning aan het toernooi om de International Champions Cup begonnen. Het duel met AC Milan in Pasadena eindigde in de reguliere speeltijd in 1-1, waarna een strafschoppenreeks uitsluitsel moest bieden. In een serie van liefst 26 penalty’s stapte het team van José Mourinho uiteindelijk als winnaar van het veld: 8-9.

De start van United in de Rose Bowl mocht er zijn. Na twaalf minuten spelen brak Alexis Sánchez de ban: na een heerlijke bal van Juan Mata werkte de Chileen het leer achter keeper Gianluigi Donnarumma. Drie minuten later keek Mourinho gefrustreerd toe hoe de Italianen de 1-1 op het scorebord zetten. Een bal van Leonardo Bonucci werd door Suso verzilverd, waardoor de stand in Californië weer gelijk was.

In het restant van de wedstrijd hielden de teams elkaar in evenwicht, met kansen over en weer: Alexis scoorde bijna direct uit een corner en een volley, terwijl Joel Pereira een inzet van invaller Fabio Borini zes minuten voor tijd tegen de paal tikte. De teams van Mourinho en Gennaro Gattuso moesten zich zodoende opmaken voor een strafschoppenserie.

Aan José Manuel Reina lag het niet: hij keerde liefst drie strafschoppen op rij, onder meer van collega Pereira, waarna Milan tot tweemaal verzuimde om de beslissende strafschop te verzilveren. Franck Kessie was uiteindelijk de definitieve schlemiel. De inzet van de middenvelder ging over, waarna United na 26 strafschoppen mocht juichen.