Schöne: ‘Ik kan me voorstellen dat de volgende voor Klaas-Jan is’

Dat de gemiste strafschop van Lasse Schöne na het Champions League-duel met Sturm Graz (2-0) voor lachende gezichten zorgde, had vooral te maken met het feit dat de middenvelder van Ajax in de rebound de bal wel voorbij keeper Jörg Siebenhandl kreeg. De Deen weet dat de laatste pogingen van zijn voet stuk voor stuk minder geslaagd waren.

Eind vorig seizoen ging het mis tegen VVV-Venlo en op het WK in Rusland faalde Schöne namens Denemarken in de penaltyserie tegen Kroatië. Ook woensdagavond scoorde hij niet direct vanaf elf meter, maar de rebound was wel een prooi voor de Deen. “Ik stond boven aan de lijst, maar nu niet meer, denk ik”, zegt Schöne in gesprek met NUsport. "Gelukkig scoorde ik uiteindelijk alsnog, waardoor ik het goedmaakte.”

“Maar het was duidelijk geen wereldpenalty. Ik denk dat het iets mentaals is geworden, want ik heb in het verleden bewezen dat ik strafschoppen kan nemen. Lange tijd heb ik niet gemist.” Desalniettemin stapte Ajax met een 2-0 zege van het veld. Als Ajax het volgende week in de return in Oostenrijk afmaakt, treft het Standard Luik in de derde voorronde. Daarna moet nog een ronde overleefd worden voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Voorafgaand aan zijn strafschop tegen Sturm Graz overlegde Schöne met Klaas-Jan Huntelaar. “Toen ging het er even over wie hem zou nemen. Dat was ik dus. Maar ik kan me voorstellen dat de volgende voor Klaas-Jan is.”