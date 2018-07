Miljoenendeal PSV nadert rap: transfer ‘bevindt zich in de laatste minuten’

Santiago Arias lijkt zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid te vervolgen bij Napoli. De Italiaanse topclub is momenteel aan het onderhandelen met PSV over de overstap van de Colombiaanse vleugelverdediger. Aurelio De Laurentiis, president van Napoli, geeft toe dat de club zeer dicht bij de komst van de 26-jarige Arias is.

Alhoewel de verdediger nog maar tot volgend jaar zomer op de loonlijst staat, hanteerde PSV de voorbije maanden een vraagprijs van tien tot vijftien miljoen euro. Napoli was eerst nog bereid om negen à tien miljoen euro voor de rechtsback te betalen, maar nu zouden beide partijen een deal van circa elf miljoen euro hebben afgesproken. De Laurentiis benadrukt echter dat het nog niet helemaal rond is.

“Ik geloof dat de deal zich in de laatste minuten bevindt. We zijn nog aan het onderhandelen”, aldus de flamboyante president van i Partenopei in gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli. “Het gekke is dat we momenteel met twee spelers tegelijkertijd onderhandelen die in dezelfde rol spelen.” Naar verluidt kan Arias een jaarsalaris van 1,1 miljoen euro opstrijken in het Stadio San Paolo.

Waar Arias gaat komen bij Napoli, lijkt verdediger Kalidou Koulibaly te gaan vertrekken uit Napels. De Italiaanse topclub had naar eigen zeggen al een bod van honderd miljoen euro geweigerd en naar verluidt was die aanbieding afkomstig van Manchester United. “Hij heeft nog een contract. We gaan er nog over praten, zoals dat hoort met vrienden”, aldus De Laurentiis.