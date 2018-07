AS Roma laat Cillessen links liggen en doet zaken met FC Kopenhagen

Robin Olsen mag zich de nieuwe keeper van AS Roma noemen. I Giallorossi maken maandagavond via de officiële kanalen bekend dat de doelman voor een vast bedrag van 8,5 miljoen euro en 3,5 miljoen euro aan eventuele bonussen overgenomen wordt van FC Kopenhagen. De Deense topclub heeft daarnaast een doorverkooppercentage van tien procent weten te bedingen. De 28-jarige sluitpost heeft voor vijf jaar getekend in de Italiaanse hoofdstad.

De komst van Olsen komt niet uit de lucht vallen, aangezien hij maandagavond al werd gesignaleerd in Rome. De 23-voudig Zweeds international wordt in het Stadio Olimpico de opvolger van Alisson Becker, die vorige week voor minstens 62,5 miljoen euro de overstap maakte naar Liverpool. Roma werd ook in verband gebracht met andere doelmannen, waaronder Jasper Cillessen, maar geeft dus de voorkeur aan de komst van Olsen.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Jul 2018 om 10:37 (PDT)

De keeper, die voor zijn tijd in de Deense hoofdstad voor onder meer PAOK Saloniki, Malmö en IFK Klagshamn speelde, is opgetogen door zijn transfer: “Ik ben erg blij en enthousiast. Het is een enorme eer om in Rome te mogen spelen. Het is een grote stap omhoog voor mijn carrière”, reageert hij op de website van zijn nieuwe werkgever.

Technisch directeur Monchi, die eerder op de avond nog moest toekijken hoe Barcelona Malcom als nieuwe aanwinst presenteerde, denkt dat zijn club een mooie slag heeft geslagen: “Robin is een doelman met internationale ervaring: ik denk dat hij zijn niveau zal gaan halen in Rome en de prestaties die ertoe hebben geleid dat hij de nummer één van Zweden is kan blijven volhouden.”